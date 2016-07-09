Редактирование фото, музыкальная подборка, арт, иллюстрации
Занимаюсь дизайном, обработкой фотографии
Пишу тексты по темам:
- образование
- здоровый образ жизни
- йога и саморазвитие
- философия буддизма
- религиоведение
- история и историческая наука
- путешествия
Действие аккаунта приостановлено!
Аудиомонтаж
нет отзывов
$5/час
от $5от 1 дня
нет рейтинга
Иллюстрации и Рисунки
нет отзывов
$5/час
от $5от 1 дня
нет рейтинга
Копирайтинг
нет отзывов
$5/час
от $5от 1 дня
нет рейтинга
Музыка и Звуки
нет отзывов
$5/час
от $5от 1 дня
нет рейтинга
Обработка фотографий
нет отзывов
$5/час
от $5от 2 часов
нет рейтинга
Озвучивание
нет отзывов
$5/час
от $5от 1 дня
нет рейтинга
Редактирование и Корректура
нет отзывов
$5/час
от $5от 3 часов
нет рейтинга