a_polynnaya

Ксения a_polynnaya

 
32 года
9 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
Редактирование фото, музыкальная подборка, арт, иллюстрации

Занимаюсь дизайном, обработкой фотографии

Пишу тексты по темам:

- образование 

- здоровый образ жизни

- йога и саморазвитие 

- философия буддизма 

- религиоведение 

- история и историческая наука

- путешествия 

Аудиомонтаж
нет отзывов
$5/час
от $5от 1 дня
нет рейтинга
Иллюстрации и Рисунки
нет отзывов
$5/час
от $5от 1 дня
нет рейтинга
Копирайтинг
нет отзывов
$5/час
от $5от 1 дня
нет рейтинга
Музыка и Звуки
нет отзывов
$5/час
от $5от 1 дня
нет рейтинга
Обработка фотографий
нет отзывов
$5/час
от $5от 2 часов
нет рейтинга
Озвучивание
нет отзывов
$5/час
от $5от 1 дня
нет рейтинга
Редактирование и Корректура
нет отзывов
$5/час
от $5от 3 часов
нет рейтинга
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