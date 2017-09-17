a_raspisnaya

Пишу, рисую, умею продавать :)

Добрый день! Меня зовут Алина и у меня не только дизайн головного мозга, но и smm-болезнь :)

Работаю уже 2 года на позиции "Руководитель отдела мониторинга" в одной из самых больших телеком-компаний России (РТК, Московский сегмент)

Работать люблю, но всегда хочу и люблю нагружать себя большими объемами работы, с которыми справляюсь как ваш любимый игровой герой с челленджами :)

Обожаю рисовать одностраничники, которые выдают очень хорошую(поскромничать нужно) конверсию :)

Мое портфолио сейчас находится в стадии разработки, при выполнении работ высылаю его лично заказчику. Уверена, что не существует плохих клиентов - бывает недопонимание сторон, которое я быстро исправляю и нахожу отличные компромиссы :)

Если вас заинтересовали:

-возможность написания неорганических отзывов

-разработка Landing Page

-ведение Insta-кампаний и раскрутка

То буду очень рада с вами двигаться вперед и делать вам именно то, что вы хотите видеть у себя :)