На основании имеющейся информации, размещаемой на упаковке, необходимо разработать дизайн бумажного мешка для сухой строительной смеси. Бумага - белая. Печать 2-3 цветами (клише). Особые требования - яркий (в меру), ...
- Дизайн продукции15 заявокЗакрыт11 лет назад
Требуется набор визуально красивых, "цепляющих" баннеров в .swf для использования в Google Adwords Тематика - свадебный салон. Макс. 150 кб, требования к объявлениям здесь: https://support.google.com/adwordspolicy/answer/176108?hl=ru# Горизонтальный: 728x90 468x60 ...Баннеры12 заявокЗакрыт12 лет назад
Для свадебного салона требуется разработать дизайн сайта и визуальный образ в целом. Для начала - только графику, т.к. не хочу смешивать задачи. В дальнейшем дизайн будет натягиваться на amiro.cms, при этом возможно потребуется Ваше участие ...Дизайн сайтов30 заявокЗакрыт12 лет назад
Нужно нарисовать красивую кнопку с текстом "Для Вас БЕСПЛАТНО" (в две строки). Размер примерно 130х35, не строго. Предположительно в стиле цветных пиктограмм Apple. Детали в личку. P.S. Нарисовать "кнопку из Powerpoint'а" я ...Иконки и Пиксель-арт1 исполнительЗавершен12 лет назад
Добрый день, уважаемые фрилансеры! Для завода стройматериалов требуется дизайн и подготовка макета для печати квартального календаря с тремя пружинами на 2013 год. Желательно что-то отличающееся от банально-школьного "клипарт на задний план плюс логотип на ...Верстка полиграфии1 исполнительЗавершен12 лет назад
Добрый день! требуется дизайн и подготовка макета для печати квартального календаря с тремя пружинами. Оплата предпочтительно безналом, но возможны варианты.Верстка полиграфии19 заявокЗакрыт14 лет назад
В связи со сменой структуры собственности требуется провести "мини-ребрендинг" предприятия: 1. логотип и фирменный стиль. 2. дизайн, верстка и постановка на движок сайта. 3. раскраска фирменного грузового автотранспорта компании ...Дизайн сайтов21 заявкаЗакрыт14 лет назад