a_rk

Хоменко a_rk

 
43 года
14 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Разработать дизайн упаковки (бумажный мешок)

    На основании имеющейся информации, размещаемой на упаковке, необходимо разработать дизайн бумажного мешка для сухой строительной смеси. Бумага - белая. Печать 2-3 цветами (клише). Особые требования - яркий (в меру), ...

    Дизайн продукции15 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Набор баннеров в .swf

    Требуется набор визуально красивых, "цепляющих" баннеров в .swf для использования в Google Adwords Тематика - свадебный салон. Макс. 150 кб, требования к объявлениям здесь: https://support.google.com/adwordspolicy/answer/176108?hl=ru# Горизонтальный: 728x90 468x60 ...

    Google Ads
    Баннеры12 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Сайт свадебного салона (дизайн)

    Для свадебного салона требуется разработать дизайн сайта и визуальный образ в целом. Для начала - только графику, т.к. не хочу смешивать задачи. В дальнейшем дизайн будет натягиваться на amiro.cms, при этом возможно потребуется Ваше участие ...

    Дизайн сайтов30 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Нарисовать кнопку для сайта

    Нужно нарисовать красивую кнопку с текстом "Для Вас БЕСПЛАТНО" (в две строки). Размер примерно 130х35, не строго. Предположительно в стиле цветных пиктограмм Apple. Детали в личку. P.S. Нарисовать "кнопку из Powerpoint'а" я ...

    Иконки и Пиксель-арт1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Дизайн квартального календаря

    Добрый день, уважаемые фрилансеры! Для завода стройматериалов требуется дизайн и подготовка макета для печати квартального календаря с тремя пружинами на 2013 год. Желательно что-то отличающееся от банально-школьного "клипарт на задний план плюс логотип на ...

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Фирменный стиль и сайт для предприятия

    В связи со сменой структуры собственности требуется провести "мини-ребрендинг" предприятия: 1. логотип и фирменный стиль. 2. дизайн, верстка и постановка на движок сайта. 3. раскраска фирменного грузового автотранспорта компании ...

    Дизайн сайтов21 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

Отзывы фрилансеров

nikitok951
29 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
$5
10 баллов
12 лет назад
Нарисовать кнопку для сайта
Заказчик адекватный, оплатил сразу, сотрудничеством доволен.
Оперативно взялся за работу, проявил инициативу, сделал все быстро. Меня все устраивает, спасибо
Ответный отзыв
tlanta
48 лет
18 лет в сервисе
Была
8 лет назад
$100
10 баллов
12 лет назад
Дизайн квартального календаря
Очень хороший заказчик и интересный проект. Работа оплачена своевременно. Рекомендую для сотрудничества!
Сотрудничали уже второй раз. Отличная и профессиональная работа, хорошая гибкость, умение слушать и думать. Спасибо!
Ответный отзыв