a_rybak

Александр a_rybak

 
45 лет
5 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$1200
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Ищу сценариста для онлайн-видео

    Ищу сценариста для очень интересного, но специфического видео-проекта. В идеале соискатель должен уметь: - придумывать креативные сценарии с текстами для 10-минутного видео, в котором тексты будут озвучиваться; - разбираться в исторических событиях ...

    Сценарии23 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Дизайн для крупного информационного сайта

    $1200

    Необходимо сделать дизайн для крупного информационно-развлекательного сайта. Дизайн сайта не обновлялся много лет и за это время сильно устарел. Дизайн должен быть строгим, простым, но в то же время функциональным, нужны новые "фишечки" для вовлечения ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Помощь с Google Ad Manager

    Есть большой сайт, на котором я хочу разместить рекламу через Google Ad Manager (аккаунт есть), а также показывать через него Adsense на невыкупленных местах. К сожалению, я сам не могу оперативно разобраться в том, как ...

    Контекстная реклама5 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Дизайн развлекательного сайта

    Ищем дизайнера для редизайна крупного англоязычного развлекательного ресурса, чей дизайн не обновлялся уже более 10 лет. Что мы предлагаем: - хороший бюджет - оперативный фидбек - сравнительно полное ТЗ ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

Отзывы фрилансеров

lubomirskiy
Владислав 
30 лет
10 лет в сервисе
Был
год назад
$1200
10 баллов
4 года назад
Дизайн для крупного информационного сайта
Все отлично ) Работаем дальше )
Владислав разрабатывал дизайн крупного информационного сайта. Сайт работает с 2007 года, имеет большую постоянную аудиторию. Поэтому новый дизайн надо было сделать идеально, иначе бы пользователи просто не восприняли бы его. Я изначально был практически уверен, что работа Владислава мне понравится, так как мне очень понравились примеры в его портфолио. Обсуждение проекта прошло быстро и мы приступили к работе. Я работаю с фрилансерами очень давно, с 2004 года. Как и любого заказчика меня интересуют все те же три условия - быстро, качественно, недорого. За годы работы я понял, что возможно получить все три условия, чуть изменив формулу на «в оговоренные сроки, качественно, за адекватную цену». У Владислава с этим все отлично. Все было сделано в оговоренные сроки. Результат мне очень понравился, и он точно займет место в топ 5 работ, которые я заказывал за последние 15 лет. Цена - полностью соответствует качеству. Много собственной инициативы. Были сделаны такие вещи, которых не было в ТЗ, но которые действительно были необходимы. Все правки, а их было не так много, были выполнены быстро и качественно. Разумеется, я сразу согласился заказать еще и верстку у его команды, так как был уверен, что и она будет сделана на высшем уровне. Отдельно хочется отметить очень приятное общение. Постоянный позитив, никаких споров, только обсуждение по сути. Получил много полезных советов и даже научился новому. В итоге я получил классный дизайн с качественной версткой. Если бы меня попросили охарактеризовать Владислава одним словом, то я бы точно сказал - Профессионал.
Ответный отзыв
alexskichko
31 год
10 лет в сервисе
Был
22 дня назад
$850
10 баллов
4 года назад
Дизайн развлекательного сайта
Александр, спасибо большое за интересный проект, классный экспириенс над новой темой для меня :) Приятное общение и процесс работы, очень быстрый фидбек, хорошо составленное ТЗ, полная заинтересованность в своем проекте и в конечном результате, ну и конечно супер-оплата! Однозначно рекомендую Александа к сотрудничеству, это тот заказчик с которым ты работаешь и получаешь удовольствие :)
Александр разработал новый дизайн крупного развлекательного англоязычного ресурса. Из плюсов хочется отметить: - отличная работа над контентным проектом. На мой взгляд создать дизайн для контентного сайта намного сложнее, чем посадочную страницу или дизайн интернет-магазина. Александр справился на отлично; - легкое и позитивное общение. Никаких "я дизайнер, мне виднее". Если хочется проверить какую-то гипотезу, Александр без проблем делает любые правки; - все очень оперативно. В большинстве случаев страницы рисовались так оперативно, что я сам не успевал вовремя давать фидбек; - всякие мелкие бонусы, которые не обговаривали в момент изучения ТЗ (сгенерировать рандомные аватары, сделать "забытую" страницу и подобное); - чувство стиля, цвета, да и вообще качество работы - все на высоком уровне; В общем, могу рекомендовать Александра всем, кто ищет хорошего современного дизайнера.
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