Владислав разрабатывал дизайн крупного информационного сайта. Сайт работает с 2007 года, имеет большую постоянную аудиторию. Поэтому новый дизайн надо было сделать идеально, иначе бы пользователи просто не восприняли бы его. Я изначально был практически уверен, что работа Владислава мне понравится, так как мне очень понравились примеры в его портфолио. Обсуждение проекта прошло быстро и мы приступили к работе. Я работаю с фрилансерами очень давно, с 2004 года. Как и любого заказчика меня интересуют все те же три условия - быстро, качественно, недорого. За годы работы я понял, что возможно получить все три условия, чуть изменив формулу на «в оговоренные сроки, качественно, за адекватную цену». У Владислава с этим все отлично. Все было сделано в оговоренные сроки. Результат мне очень понравился, и он точно займет место в топ 5 работ, которые я заказывал за последние 15 лет. Цена - полностью соответствует качеству. Много собственной инициативы. Были сделаны такие вещи, которых не было в ТЗ, но которые действительно были необходимы. Все правки, а их было не так много, были выполнены быстро и качественно. Разумеется, я сразу согласился заказать еще и верстку у его команды, так как был уверен, что и она будет сделана на высшем уровне. Отдельно хочется отметить очень приятное общение. Постоянный позитив, никаких споров, только обсуждение по сути. Получил много полезных советов и даже научился новому. В итоге я получил классный дизайн с качественной версткой. Если бы меня попросили охарактеризовать Владислава одним словом, то я бы точно сказал - Профессионал.