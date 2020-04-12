a_shmrtsk

Анна a_shmrtsk

 
22 годаУкраина/Киев
4 года на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Перевод/ Копирайтинг/ Бухгалтерский учёт/ Редакция фото, видео/ SMM

•Владею украинским, русским и польским языком на уровне С2, английским на уровне С1 и немецким на уровне В1

•Образование: финансист-бухгалер 

•Могу помочь с бухгалтерской отчётностью, владею Exel

•Могу перевести текст любого размера и любой тематики на русский/украинский/английский/польский/немецкий язык 

•Могу заниматься smm, помочь в ведении страницы в соцсетях, её рекламой 

•Могу писать статьи на любые темы, заниматься копирайтингом

•Могу смонтировать видео, отредактировать фото 

•Умею много, подхожу к работе ответственно, всегда рада новым заданиям 