Перевод/ Копирайтинг/ Бухгалтерский учёт/ Редакция фото, видео/ SMM

•Владею украинским, русским и польским языком на уровне С2, английским на уровне С1 и немецким на уровне В1

•Образование: финансист-бухгалер

•Могу помочь с бухгалтерской отчётностью, владею Exel

•Могу перевести текст любого размера и любой тематики на русский/украинский/английский/польский/немецкий язык

•Могу заниматься smm, помочь в ведении страницы в соцсетях, её рекламой

•Могу писать статьи на любые темы, заниматься копирайтингом

•Могу смонтировать видео, отредактировать фото

•Умею много, подхожу к работе ответственно, всегда рада новым заданиям