Архитектор

В проектировании применяем зарубежный опыт полученный в Германии. Сотрудничаем с немецой фирмой ABH (www.abh-heese.de). Образование – СПБГАСУ, Hafencity University Hamburg и TU Munich . Призёры во всероссийских и международных конкурсах. Наши проекты максимально отражают принципы архитектуры, бережно интегрированной в природу и использующей возобновляемые источники энергии.