Анастасия Сошникова a_snkvaa_snkva
28 летРоссия/Санкт-Петербург
5 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Архитектор
В проектировании применяем зарубежный опыт полученный в Германии. Сотрудничаем с немецой фирмой ABH (www.abh-heese.de). Образование – СПБГАСУ, Hafencity University Hamburg и TU Munich . Призёры во всероссийских и международных конкурсах. Наши проекты максимально отражают принципы архитектуры, бережно интегрированной в природу и использующей возобновляемые источники энергии.
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Портфолио
- Модульный офис из морских контейнеров612 просмотров
- Библиотека118 просмотров
- Благоустройство. Городской конструктор189 просмотров
- Школа на 825 мест406 просмотров
- Офис из морских контейнеров218 просмотров
- Парковка с конструкциями238 просмотров
- Досуговый центр220 просмотров
- Школа187 просмотров