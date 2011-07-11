Делаю из текстов конфеты

Пишу!

Легко, вкусно, интересно, с любовью! ) Начиная с рассказов, рецензий на кинофильмы, эссе и стихов, заканчивая журналистскими текстами, текстами речей и выступлений. Пишу для блогов, сайтов, журналов, газет. Пишу быстро, потому что откладывать интересное занятие "на потом" не привыкла. Пишу грамотно, потому что иначе не умею. )) О-очень люблю редактировать и причесывать тексты, расставлять запятые и переставлять слова в предложениях. )) Одним словом, напишу для Вас все, что пожелаете. А о цене договоримся!

(образование высшее по специальности "Журналистика". Пятилетний опыт работы в областных и федеральных СМИ)

Предлагаю услуги режиссера монтажа. Я не занимаюсь видео- и фотосъемкой. ТОЛЬКО монтаж имеющегося у Вас видео или фотоматериала. Жанр, длительность, музыкальное оформление, стиль - всё это определяете Вы.

То ли это семейное видео или фотографии с отдыха, которые Вы хотели бы показать друзьям и родственникам. То ли это материал для рекламных или имиджевых роликов. Значения не имеет. Предоставленные Вами видеозаписи могут быть любого качества и продолжительности. Цена договорная.

e-mail: [email protected]

ICQ 248 587 521