a_sushentsov

Web-разработчик (full-stack)

Я занимаюсь веб-разработкой с 2015, в основном это адаптивная, кроссбраузерная верстка. Так же имеется опыт разработки на NodeJs (Express.js), PHP cms (WordPress), фреймворки (Laravel, WebAsyst). Работа с базами данных MySQL, MongoDB. Знание английского языка на уровне чтения документации, хорошего фонетического восприятия. Работа с git . Знание gulp, pug, scss.