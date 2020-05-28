Дизайнер полиграфической продукции

Опыт работы: 3 года.

[email protected] — предпочитаемый способ связи

Высшее образование:

2019–2021 – Белорусский государственный университет, г. Минск

Факультет переподготовки и повышения квалификации, Дизайн графический

2012–2017 – Белорусский государственный технологический университет, г. Минск

Факультет принттехнологий и медиакоммуникаций, Редактор-технолог

Повышение квалификации, курсы:

2018 – Компьютерная графика,

KYRSY.BY, Photoshop

2020 – Республиканский институт высшей школы,

Компьютерная графика в образовании

2020 – Udemy,

Adobe Illustrator

Знание языков:

Русский — Родной

Английский — B1 — Средний

Обязанности на рабочем месте:

- разработка креативных концепций, фирменного стиля;

- разработка дизайна полиграфической продукции;

- создание дизайн-макетов;

- верстка полиграфической продукции;

- редактирование изображений (ретушь, цветокоррекция, коллаж и т.п.);

- допечатная подготовка полиграфической продукции;

- взаимодействие с типографией, контроль изготовления полиграфической продукции.

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