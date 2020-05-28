Опыт работы: 3 года.
[email protected] — предпочитаемый способ связи
Высшее образование:
2019–2021 – Белорусский государственный университет, г. Минск
Факультет переподготовки и повышения квалификации, Дизайн графический
2012–2017 – Белорусский государственный технологический университет, г. Минск
Факультет принттехнологий и медиакоммуникаций, Редактор-технолог
Повышение квалификации, курсы:
2018 – Компьютерная графика,
KYRSY.BY, Photoshop
2020 – Республиканский институт высшей школы,
Компьютерная графика в образовании
2020 – Udemy,
Adobe Illustrator
Знание языков:
Русский — Родной
Английский — B1 — Средний
Обязанности на рабочем месте:
- разработка креативных концепций, фирменного стиля;
- разработка дизайна полиграфической продукции;
- создание дизайн-макетов;
- верстка полиграфической продукции;
- редактирование изображений (ретушь, цветокоррекция, коллаж и т.п.);
- допечатная подготовка полиграфической продукции;
- взаимодействие с типографией, контроль изготовления полиграфической продукции.
ОЗНАКОМИТЬСЯ С ПОРТФОЛИО МОЖНО ПО ССЫЛКЕ:
http://www.imxprs.com/free/frauleinurban/urban_graphic/urban_graphic