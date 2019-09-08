a_voit2201

Я не успокоюсь - пока вы не будете довольны результатом!!!
Владею русским и украинским языком.
Работаю с языковыми парами английский/немецкий/русский/украинский.
Языковой опыт с носителями - присутствует.
Всегда делаю ставку на качество работа.
Готова к уточнениям и исправлениям - пока вы не останетесь 100% удовлетворенны.
Так как это моя репутация, а я ею дорожу.
Я всегда онлайн. Вам не придется меня искать)
Работа будет выполнена в оговоренные строки.
Делаю ставки на ответственных и добросовестных заказчиках.