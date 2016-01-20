aa_mariana

Сочинения

Написание, 95% уникальности. Различные темы, от Ренессанса до квантовой физики. Высокая грамотность и чёткость заданной темы. Один-два дня на выполнение сочинения, возможно написание в сжатые сроки (3-5 часов).

Стоимость зависит от темы, количества символов и времени исполнения работы. Гарантия высокого качества!

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Так же пишу сочинения на английском/итальянском/японском языках.

Рефераты

Написание рефератов под заказ, 90-93% уникальности (зависит от темы). Минимальное количество информации на реферат - один лист программы Microsoft Word, шрифтом Times New Roman и 11-м размером. Три часа на выполнение работы, только в свободное время. Стоимость зависит только от размера.