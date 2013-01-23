Необходимо доработать код мобильного приложения на Flutter с двумя ListView.builder. Задачи включают совместное горизонтальное прокручивание, вывод текущих смещений в переменные и использование двух пальцев для изменения размеров ячеек. Также требуется оптимизация кода для ускорения работы с массивами до 1000x1000.
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нет безопасных платежей
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