Необходимо доработать код мобильного приложения на Flutter с двумя ListView.builder. Задачи включают совместное горизонтальное прокручивание, вывод текущих смещений в переменные и использование двух пальцев для изменения размеров ячеек. Также требуется оптимизация кода для ускорения работы с массивами до 1000x1000.