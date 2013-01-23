aaaassss

Алексей aaaassss

 
60 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
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  • Flutter. Доработка кода с двумя ListView.builder.

    Необходимо доработать код мобильного приложения на Flutter с двумя ListView.builder. Задачи включают совместное горизонтальное прокручивание, вывод текущих смещений в переменные и использование двух пальцев для изменения размеров ячеек. Также требуется оптимизация кода для ускорения работы с массивами до 1000x1000.

    AndroidFlutter
    Мобильные приложения1 заявка
    Закрыт
    2 года назад

  • Дописать по аналогии код на Си.

    В существующей проге на Си, по сути, по аналогии дописать код создания изображения. Подробно в "ТЗ на доработку созд Изо выш - 2016_03-01__2.doc". Исходники и все прочие нужные файлы в архиве. ...

    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Замена цветов

    Придумать алгоритм и написать код для подбора точек из массива B для замены точек массива А (фото) по критерию минимального суммарного отклонения. Задача делится в общем на три части: 1. ...

    Прикладное ПО4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Алгоритм и код замены точек в массиве.

    Придумать алгоритм и написать код для подбора точек из массива B для замены точек из массива А по критерию минимального суммарного отклонения. Задача делится в общем на три части: 1. Алгоритм. ...

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад