Графический дизайнер
Работаю в Adobe Photosop и Illustrator, Corel Draw, InDesign. Создам привлекательный дизайн баннеров, визиток, рекламных буклетов, листовок, меню, разработаю логотип и т.п. в соответствии с пожеланиями.
Имеется графический планшет, могу нарисовать Вас или то, что Вам нужно :)
Творчески подхожу к делу. Ответственно отношусь к поставленной задаче.
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Портфолио
- Подарочный сертификат115 просмотров
- Обтравка и ретушь175 просмотров
- Подарочные коробки. Серия "Новый год"103 просмотра
- Корпоративный календарь105 просмотров
- Рекламный штендер170 просмотров
- Обработка фото. Серия "Смесители"146 просмотров
- Обработка фото. Серия "Инженерная сантехника"116 просмотров
- Этикетки129 просмотров
- Иконки126 просмотров
- Корпоративные открыткки132 просмотра
- Баннер для e-mail рассылки131 просмотр
- Дизайн баннера "Мисс Офис"136 просмотров