Графический дизайнер

Работаю в Adobe Photosop и Illustrator, Corel Draw, InDesign. Создам привлекательный дизайн баннеров, визиток, рекламных буклетов, листовок, меню, разработаю логотип и т.п. в соответствии с пожеланиями.

Имеется графический планшет, могу нарисовать Вас или то, что Вам нужно :)

Творчески подхожу к делу. Ответственно отношусь к поставленной задаче.