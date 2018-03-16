aafeoktistov

Анатолий aafeoktistov

 
33 года
7 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$50
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
2
безопасных платежей

  • Программа для AutoCad на LISP или аналог

    Нужно написать программу через встроенные средства программы AutoCad (версия 2017). Суть такая. Есть чертеж с разноцветными линиями. Нужно выбрать определенный цвет, затем другие цвета отличные от него перекрашиваются в черный, а выбранный ...

    AutoCAD
    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Парсер данных с сайта, с рассылкой на email + telegram

    $50

    Нужно написать парсер со следующими задачами: 1). Получение информации с определенной страницы сайта (таких страниц может быть несколько) 2). Пересылка полученной информации посредством email рассылки (на несколько адресов) + пересылка в ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Доработка скрипта на Python

    $30

    Действующий скрипт берет информацию с определенного сайта и присылает на электронную почту. Требуется доработать скрипт так, чтобы после пересылки на почту, открывался сервис IFTTT (где уже создано задание) и нажималась кнопка check now (для быстрого ...

    Python
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Доработка скрипта на Python

    $4

    Требуется внести небольшие изменения в уже написанный скрипт на Python. Скрипт получает информацию с сайта и отправляет на емейл, необходимо подправить получаемую информацию.

    Python
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Парсер/граббер с betonsuccess.ru

    Здравствуйте. Есть сайт betonsuccess.ru Нужен парсер/граббер (не совсем уверен в определении), для выгрузки вышедшего платного прогноза с определенной страницы. Нужна авторизация и автоматическая выгрузка при выходе прогноза (есть оповещение email/telegram). Есть нюанс, чтобы открыть ...

    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

Отзывы фрилансеров

gladishevap
Алексей 
34 года
9 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
$50
10 баллов
7 лет назад
Парсер данных с сайта, с рассылкой на email + telegram
Долго пытался я "вникнуть в детали" в этот раз)), но в итоге, на основе составленного ТЗ, всё встало на свои места. Очередное успешное сотрудничество с Анатолием, которым я очень доволен. Отличный заказчик, надеюсь на дальнейшую работу с ним.
Задание выполнено в срок, все детали были учтены. Алексей всегда старается вникнуть в суть проекта и довести его до совершенства. Спасибо!
Ответный отзыв
gladishevap
Алексей 
34 года
9 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
$30
10 баллов
7 лет назад
Доработка скрипта на Python
Python
Да, это второй проект с Анатолием. Всё на высшем уровне в плане коммуникации(она мгновенная), удобной и своевременной оплаты и постановки задачи. Благодарю. Рекомендую к сотрудничеству!
Уже не первый раз имею дело с этим исполнителем. И как всегда все на высшем уровне, все быстро и четко. Грамотный специалист - рекомендую!
Ответный отзыв
gladishevap
Алексей 
34 года
9 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
$4
10 баллов
7 лет назад
Доработка скрипта на Python
Python
Анатолий был постоянно на связи и готов ответить по всем доп. вопросам. Он не только точно понимает что ему нужно и имеет чёткое ТЗ, но и разбирается в технической стороне вопроса, это значительно упрощает некоторые моменты при работе с проектом. Оплата через безопасную сделку, в срок. Рекомендую к сотрудничеству как надёжного заказчика
Отличный исполнитель! Сразу понял поставленную задачу и приступил к выполнению. В процессе задавал необходимые вопросы, благодаря чему результат получился замечательный! Уложился в срок и даже сделал некоторые улучшения. Рекомендую для сотрудничества, сам еще буду обращаться точно.
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