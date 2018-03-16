aafeoktistov

Нужно написать программу через встроенные средства программы AutoCad (версия 2017). Суть такая. Есть чертеж с разноцветными линиями. Нужно выбрать определенный цвет, затем другие цвета отличные от него перекрашиваются в черный, а выбранный ...
- Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $50
Нужно написать парсер со следующими задачами: 1). Получение информации с определенной страницы сайта (таких страниц может быть несколько) 2). Пересылка полученной информации посредством email рассылки (на несколько адресов) + пересылка в ...Завершен7 лет назад
- $30
Действующий скрипт берет информацию с определенного сайта и присылает на электронную почту. Требуется доработать скрипт так, чтобы после пересылки на почту, открывался сервис IFTTT (где уже создано задание) и нажималась кнопка check now (для быстрого ...Завершен7 лет назад
- $4
Требуется внести небольшие изменения в уже написанный скрипт на Python. Скрипт получает информацию с сайта и отправляет на емейл, необходимо подправить получаемую информацию.Завершен7 лет назад
Здравствуйте. Есть сайт betonsuccess.ru Нужен парсер/граббер (не совсем уверен в определении), для выгрузки вышедшего платного прогноза с определенной страницы. Нужна авторизация и автоматическая выгрузка при выходе прогноза (есть оповещение email/telegram). Есть нюанс, чтобы открыть ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт7 лет назад