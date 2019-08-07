aalimova96

Перевод: английский, испанский

Образование

Июль 2018 MayfairSchoolofEnglish(Лондон, Великобритания), курсы английского языка

2014 – 2018 Российский Государственный Педагогический Университет им. А.И. Герцена

(Санкт-Петербург), Институт иностранных языков, специальность: преподаватель

английского и испанского языка Наличие диплома с отличием

2003 – 2014 Муниципальное Образовательное Учреждение «Новодвинская гимназия» с углублённым изучением

иностранных языков Окончание школы с серебряной медалью

Опыт работы

Сентябрь 2018 – настоящее время

Big English, Студия иностранных языков (Санкт-Петербург),

Июль 2018 «СПН Коммс» (Санкт-Петербург), хостес Официальной Программы Гостеприимства FIFA на Чемпионате Мира по Футболу 2018

2-4 октября 2017 Третий международный форум «Россия и Ибероамерика в глобализирующемся мире: история

и современность», волонтёр-переводчик

Июнь 2017 – настоящее время Лагерь Умные Каникулы (Санкт-Петербург), вожатая и преподаватель английского языка в лагере с изучением английского

Апрель 2017 XIV Международный кинофестиваль “Море зовёт!”, волонтёр-переводчик

Январь 2016 Big Ben, Студия иностранных языков(Новодвинск), подменный преподаватель английского языка

Сентябрь 2015 – настоящее время Репетитор по испанскому, английскому

Университетская практика

Сентябрь 2016

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «ГИМНАЗИЯ № 52» Приморского района

Санкт-Петербурга, преподаватель-практикант по испанскому языку

Сентябрь - октябрь 2017

Школа 43 с углубленным изучением иностранных языков (Санкт-Петербург), преподаватель-практикант по испанскому языку

Языки

английский: свободное владение (уровень B2-C1)

испанский: свободное владение (уровень B2)

французский: разговорный

норвежский: базовый

Перевод письменных текстов с/на английский, испанский

Преподавание английского и испанского в группах и в рамках частных уроков

Уверенный пользователь ПК (Windows, MS Office, Internet)

Базовые навыки использования графических редакторов: Adobe Photoshop

Грамотность речи и письма

Знание этикета делового общения

Личные качества:

Организованность

Ответственность

Способность быстро учиться

Заинтересованность в иностранных языках и культуре

Умение работать как в команде,так и самостоятельно

Дисциплинированность

Хорошая дикция

Дополнительная информация: