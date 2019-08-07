aalimova96

Алина aalimova96

 
28 лет
6 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Перевод: английский, испанский

Образование

Июль 2018 MayfairSchoolofEnglish(Лондон, Великобритания), курсы английского языка

2014 – 2018  Российский Государственный Педагогический Университет им. А.И. Герцена

(Санкт-Петербург), Институт иностранных языков, специальность: преподаватель

английского и испанского языка Наличие диплома с отличием  

2003 – 2014  Муниципальное Образовательное Учреждение «Новодвинская гимназия» с углублённым изучением

иностранных языков Окончание школы с серебряной медалью           

             

Опыт работы

Сентябрь 2018 – настоящее время Big English, Студия иностранных языков (Санкт-Петербург), преподаватель английского языка, испанского

Июль 2018 «СПН Коммс» (Санкт-Петербург), хостес Официальной Программы Гостеприимства FIFA на Чемпионате Мира по Футболу 2018

2-4 октября 2017 Третий международный форум «Россия и Ибероамерика в глобализирующемся мире: история

и современность», волонтёр-переводчик

Июнь 2017 – настоящее время Лагерь Умные Каникулы (Санкт-Петербург), вожатая и преподаватель английского языка в лагере с изучением английского

Апрель 2017 XIV Международный кинофестиваль “Море зовёт!”, волонтёр-переводчик

Январь 2016 Big Ben, Студия иностранных языков(Новодвинск), подменный преподаватель английского языка

Сентябрь 2015 – настоящее время Репетитор по испанскому, английскому  

      

Университетская практика

 

Сентябрь 2016

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «ГИМНАЗИЯ № 52» Приморского района

Санкт-Петербурга, преподаватель-практикант по испанскому языку

Сентябрь - октябрь 2017

Школа 43 с углубленным изучением иностранных языков (Санкт-Петербург), преподаватель-практикант по испанскому языку

Языки  

  • английский: свободное владение (уровень B2-C1)
  • испанский: свободное владение (уровень B2)
  • французский: разговорный
  • норвежский: базовый

Профессиональные знания и навыки 

  • Перевод письменных текстов с/на английский, испанский
  • Преподавание английского и испанского в группах и в рамках частных уроков
  • Уверенный пользователь ПК (Windows, MS Office, Internet)
  • Базовые навыки использования графических редакторов: Adobe Photoshop
  • Грамотность речи и письма
  • Знание этикета делового общения

Личные качества:

  • Организованность
  • Ответственность
  • Способность быстро учиться
  • Заинтересованность в иностранных языках и культуре
  • Умение работать как в команде,так и самостоятельно
  • Дисциплинированность
  • Хорошая дикция

Дополнительная информация:

  •   Семейное положение: не замужем
  • Дети: нет
  • Возможность командировок: да
  • Возможность переезда в другой город: да