aalimova96

Образование
Июль 2018 MayfairSchoolofEnglish(Лондон, Великобритания), курсы английского языка
2014 – 2018 Российский Государственный Педагогический Университет им. А.И. Герцена
(Санкт-Петербург), Институт иностранных языков, специальность: преподаватель
английского и испанского языка Наличие диплома с отличием
2003 – 2014 Муниципальное Образовательное Учреждение «Новодвинская гимназия» с углублённым изучением
иностранных языков Окончание школы с серебряной медалью
Опыт работыСентябрь 2018 – настоящее время Big English, Студия иностранных языков (Санкт-Петербург), преподаватель английского языка, испанского
Июль 2018 «СПН Коммс» (Санкт-Петербург), хостес Официальной Программы Гостеприимства FIFA на Чемпионате Мира по Футболу 2018
2-4 октября 2017 Третий международный форум «Россия и Ибероамерика в глобализирующемся мире: история
и современность», волонтёр-переводчик
Июнь 2017 – настоящее время Лагерь Умные Каникулы (Санкт-Петербург), вожатая и преподаватель английского языка в лагере с изучением английского
Апрель 2017 XIV Международный кинофестиваль “Море зовёт!”, волонтёр-переводчик
Январь 2016 Big Ben, Студия иностранных языков(Новодвинск), подменный преподаватель английского языка
Сентябрь 2015 – настоящее время Репетитор по испанскому, английскому
Университетская практика
Сентябрь 2016
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «ГИМНАЗИЯ № 52» Приморского района
Санкт-Петербурга, преподаватель-практикант по испанскому языку
Сентябрь - октябрь 2017
Школа 43 с углубленным изучением иностранных языков (Санкт-Петербург), преподаватель-практикант по испанскому языку
Языки
- английский: свободное владение (уровень B2-C1)
- испанский: свободное владение (уровень B2)
- французский: разговорный
- норвежский: базовый
Профессиональные знания и навыки
- Перевод письменных текстов с/на английский, испанский
- Преподавание английского и испанского в группах и в рамках частных уроков
- Уверенный пользователь ПК (Windows, MS Office, Internet)
- Базовые навыки использования графических редакторов: Adobe Photoshop
- Грамотность речи и письма
- Знание этикета делового общения
Личные качества:
- Организованность
- Ответственность
- Способность быстро учиться
- Заинтересованность в иностранных языках и культуре
- Умение работать как в команде,так и самостоятельно
- Дисциплинированность
- Хорошая дикция
Дополнительная информация:
- Семейное положение: не замужем
- Дети: нет
- Возможность командировок: да
- Возможность переезда в другой город: да