aanna_andreevna

Анна Стрижак aanna_andreevna

 
22 годаУкраина/Киев
5 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Копирайтер, контент-менеджер

Я - целеустремленная девушка, студентка. Имею огромную мотивацию работать и выкладываться ради любимого дела. Гарантирую отличные результаты и качественное исполнение своей работы.

Что могу предложить:

  • Интересные, качественные и "вкусные" статьи относительно любой темы;
  • Ответственный подход к отбору нужной информации;
  • Грамотное редактирование текста;
  • Его читабельность, значимая информативность;
  • Готовый результат в заданные сроки.
Сквозь текст люблю общаться с аудиторией. Имею хорошие способности и творческий подход к работе такого формата.

﻿Пока не имею профессионального опыта в данной сфере, но достаточно быстро осваиваюсь и всей душой люблю это дело. Рада буду сотрудничать! 