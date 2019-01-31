aanna_andreevna

Анна Стрижак aanna_andreevnaaanna_andreevna
22 годаУкраина/Киев
5 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Копирайтер, контент-менеджер
Я - целеустремленная девушка, студентка. Имею огромную мотивацию работать и выкладываться ради любимого дела. Гарантирую отличные результаты и качественное исполнение своей работы.
Что могу предложить:
- Интересные, качественные и "вкусные" статьи относительно любой темы;
- Ответственный подход к отбору нужной информации;
- Грамотное редактирование текста;
- Его читабельность, значимая информативность;
- Готовый результат в заданные сроки.