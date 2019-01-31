aanna_andreevna

Копирайтер, контент-менеджер

Я - целеустремленная девушка, студентка. Имею огромную мотивацию работать и выкладываться ради любимого дела. Гарантирую отличные результаты и качественное исполнение своей работы.

Что могу предложить:

Интересные, качественные и "вкусные" статьи относительно любой темы;

Ответственный подход к отбору нужной информации;

Грамотное редактирование текста;

Его читабельность, значимая информативность;

Готовый результат в заданные сроки.

Сквозь текст люблю общаться с аудиторией. Имею хорошие способности и творческий подход к работе такого формата.

Пока не имею профессионального опыта в данной сфере, но достаточно быстро осваиваюсь и всей душой люблю это дело. Рада буду сотрудничать!