SEO/SMM. Продвижение вашего YouTube канала/видео с помощью Google Adsense.
Продвижение с помощью официальной платформы Google Adsense вашего контента на YouTube.
Все просмотры, подписчики, лайки, и прочие взаимодействия являются ОРГАНИЧЕСКИМИ!
Люди взаимодействующие с вашим контентом заинтересованы в нём не за награду.
Люди взаимодействующие с вашим контентом имеют потребность в вашем контенте.
Я помогаю этим людям найти ваш контент, а вам помогаю найти этих людей.
Помогаю вам оптимизировать ваш контент.
Помогаю вам запустить, вести и соответственно оптимизировать рекламу вашего контента.
Никаких точных цифр за подписчика, просмотр и т.д.
Всё зависит сугубо от контента, образовательный / развлекательный и множество других факторов.
Есть аналитика и средний показатель цены за просмотр и подписчика.
Минимальный показатель цены за просмотр ~ 0.1 рубля
Средний показатель цены за просмотр ~ 0.35 рублей
Минимальный показатель цены за подписчика ~ 11 рублей
Средний показатель цены за подписчика ~ 18 рублей
Почему работать именно со мной?
-Предоставляю отчётность по всем потраченным средствам
-Не использую низкокачественные просмотры на сайтах с фильмами по типу "Вибум", и т.д
-Привлекаю только заинтересованных вашим контентом людей
-Удержание на видео которые я продвигаю довольно высокое