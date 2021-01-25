SEO/SMM. Продвижение вашего YouTube канала/видео с помощью Google Adsense.

SEO/SMM. Продвижение вашего YouTube канала/видео с помощью Google Adsense.

Продвижение с помощью официальной платформы Google Adsense вашего контента на YouTube.

Все просмотры, подписчики, лайки, и прочие взаимодействия являются ОРГАНИЧЕСКИМИ!

Люди взаимодействующие с вашим контентом заинтересованы в нём не за награду.

Люди взаимодействующие с вашим контентом имеют потребность в вашем контенте.

Я помогаю этим людям найти ваш контент, а вам помогаю найти этих людей.

Помогаю вам оптимизировать ваш контент.

Помогаю вам запустить, вести и соответственно оптимизировать рекламу вашего контента.

Никаких точных цифр за подписчика, просмотр и т.д.

Всё зависит сугубо от контента, образовательный / развлекательный и множество других факторов.

Есть аналитика и средний показатель цены за просмотр и подписчика.

Минимальный показатель цены за просмотр ~ 0.1 рубля

Средний показатель цены за просмотр ~ 0.35 рублей

Минимальный показатель цены за подписчика ~ 11 рублей

Средний показатель цены за подписчика ~ 18 рублей

Почему работать именно со мной?

-Предоставляю отчётность по всем потраченным средствам

-Не использую низкокачественные просмотры на сайтах с фильмами по типу "Вибум", и т.д

-Привлекаю только заинтересованных вашим контентом людей

-Удержание на видео которые я продвигаю довольно высокое