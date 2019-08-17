Дизайн сайтов и упаковка соц.сетей
Уникальный дизайн сайтов и оформление соц.сетей. Открыт для сотрудничества!
Портфолио: www.be.net/aaarefyew
Telegram: @aarefyew
E-mail: [email protected]
Действие аккаунта приостановлено!
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$20
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
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нет постоянных заказчиков
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нет безопасных платежей
Портфолио
- Landing Page141 просмотр
- Оформление группы ВК107 просмотров
- Оформление группы ВК155 просмотров
- Landing Page107 просмотров
Отзывы заказчиков
$15
10 баллов
4 года назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!