aarefyew

Кирилл Арефьев aarefyew

 
23 годаРоссия/Нижний Новгород
5 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Дизайн сайтов и упаковка соц.сетей

Уникальный дизайн сайтов и оформление соц.сетей. Открыт для сотрудничества!

Портфолио: www.be.net/aaarefyew

VK: https://vk.com/arefyew

Telegram: @aarefyew

E-mail: [email protected]

Дизайн сайта
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$20
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
Портфолио
Отзывы заказчиков
Kreml
47 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
$15
10 баллов
4 года назад
Сделать баннеры на главную страницу сайта
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