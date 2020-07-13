aarrrinaa

Арина Попова aarrrinaa

 
24 годаРоссия/Москва
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Digital Design | SMM продвижение и консультации, разбор профиля |

Привет! 

У меня столько опыта, что готова им делиться и при этом продолжать создавать крутые кейсы. 

Чем я занимаюсь?

  • разрабатываю эффективную стратегию продвижения (без нее бизнес не бизнес, smm не smm);
  • создаю целостную контент-стратегию (от визуализации до TOV);
  • создание оригинального дизайна (шаблоны для постов историй, моушн-видео, создаю целостную сетку с хайлайтсами и с главным фото).
При разработке стратегии высылаю подробную презентацию-шпаргалку, которая позволяет развивать профиль самостоятельно :) 

Также выполняю частичные заказы по digital дизайну и smm 

  • разбор аккаунта и комментирование слабых сторон;
  • дизайн главного фото, хайлайтсов, поста;
  • дизайн моушн-видео;
  • создание сетки, подбор цветотемы и др.