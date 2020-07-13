Digital Design | SMM продвижение и консультации, разбор профиля |

Привет!

У меня столько опыта, что готова им делиться и при этом продолжать создавать крутые кейсы.

Чем я занимаюсь?

разрабатываю эффективную стратегию продвижения (без нее бизнес не бизнес, smm не smm);

создаю целостную контент-стратегию (от визуализации до TOV);

создание оригинального дизайна (шаблоны для постов историй, моушн-видео, создаю целостную сетку с хайлайтсами и с главным фото).

При разработке стратегии высылаю подробную презентацию-шпаргалку, которая позволяет развивать профиль самостоятельно :)

Также выполняю частичные заказы по digital дизайну и smm