Digital Design | SMM продвижение и консультации, разбор профиля |
Привет!
У меня столько опыта, что готова им делиться и при этом продолжать создавать крутые кейсы.
Чем я занимаюсь?
- разрабатываю эффективную стратегию продвижения (без нее бизнес не бизнес, smm не smm);
- создаю целостную контент-стратегию (от визуализации до TOV);
- создание оригинального дизайна (шаблоны для постов историй, моушн-видео, создаю целостную сетку с хайлайтсами и с главным фото).
Также выполняю частичные заказы по digital дизайну и smm
- разбор аккаунта и комментирование слабых сторон;
- дизайн главного фото, хайлайтсов, поста;
- дизайн моушн-видео;
- создание сетки, подбор цветотемы и др.
Действие аккаунта приостановлено!