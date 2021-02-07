Здравствуйте

Меня зовут Яна и я веб-дизайнер

Разработаю дизайн сайта, продуманный под ЦА и задачу клиента

Работаю в Figma

Преимущества:

Возвращаю предоплату

Бесплатные правки в любом количестве

Работаю по выходным

Этапы работы:

1.Изучаю задачу и полностью погружаюсь в ваш продукт или услугу

2.Заполнение брифа заказчиком

3.Разработка прототипа

4.Предоплата после утвержденного прототипа

5.Работа над дизайном

Связаться со мной:

Почта[email protected]

Ватсап- +7(999) 567-71-85