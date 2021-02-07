Яна Артамонова aartamonovvaaartamonovva
21 годРоссия/Екатеринбург
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Здравствуйте
Меня зовут Яна и я веб-дизайнер
Разработаю дизайн сайта, продуманный под ЦА и задачу клиента
Работаю в Figma
Преимущества:
Возвращаю предоплату
Бесплатные правки в любом количестве
Работаю по выходным
Этапы работы:
1.Изучаю задачу и полностью погружаюсь в ваш продукт или услугу
2.Заполнение брифа заказчиком
3.Разработка прототипа
4.Предоплата после утвержденного прототипа
5.Работа над дизайном
Связаться со мной:
Почта[email protected]
Ватсап- +7(999) 567-71-85
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Портфолио
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