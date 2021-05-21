aastepanenko

Редактура, копирайт, рерайт с высокой уникальностью. И многое другое!

Только начинаю работу на данном сервисе, а до этого:

с 2013 г. бороздила на просторах Адвего, где выполнила более 1000 заказов по написания текстов и комментариев;

с 2016 г. написала более 30 дипломных работ по ИТ специальности (бакалаврат/магистратура), которые успешно прошли проверку уникальности.

Кроме того:

создаю инфографики, UML и прочие диаграммы;

упражняюсь в графике и создании стоп-моушен анимации;

выполняю переводы текстов eng, рус, укр.

изучаю SEO.

Работаю в основном рано утром по Киеву.

Буду благодарна за возможность проявить себя с помощью ваших заказов!