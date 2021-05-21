aastepanenko

Анна aastepanenko

 
31 год
4 года на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Редактура, копирайт, рерайт с высокой уникальностью. И многое другое!

Только начинаю работу на данном сервисе, а до этого:

  • с 2013 г. бороздила на просторах Адвего, где выполнила более 1000 заказов по написания текстов и комментариев;
  • с 2016 г. написала более 30 дипломных работ по ИТ специальности (бакалаврат/магистратура), которые успешно прошли проверку уникальности.
Кроме того:

  • создаю инфографики, UML и прочие диаграммы;
  • упражняюсь в графике и создании стоп-моушен анимации;
  • выполняю переводы текстов eng, рус, укр.
  • изучаю SEO.
Работаю в основном рано утром по Киеву.

Буду благодарна за возможность проявить себя с помощью ваших заказов!