aastepanenko

Редактура, копирайт, рерайт с высокой уникальностью. И многое другое!
Только начинаю работу на данном сервисе, а до этого:
- с 2013 г. бороздила на просторах Адвего, где выполнила более 1000 заказов по написания текстов и комментариев;
- с 2016 г. написала более 30 дипломных работ по ИТ специальности (бакалаврат/магистратура), которые успешно прошли проверку уникальности.
- создаю инфографики, UML и прочие диаграммы;
- упражняюсь в графике и создании стоп-моушен анимации;
- выполняю переводы текстов eng, рус, укр.
- изучаю SEO.
Буду благодарна за возможность проявить себя с помощью ваших заказов!