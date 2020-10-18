aatariya1998

SMM-manager, копирайтер, видео-монтажер.
SEO | SMM - management | Копирайт | Транскрибация | Видео - монтаж |
Предоставляю работу в различных сферах, а именно:
Написание текстов для web-сайтов, научных работ, статей и пр.;
Транскрибация текста по уровням сложности;
Ведение соц-сетей, написание и публикация постов и сторис;
Фотошоп (ретушь, обработка, создание логотипов, иконок, пр.), видео-монтаж различного вида.
Связь со мной круглосуточно.
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Стаж работы в Photoshop - 7 лет.
Стаж работы в Копирайт - 4 года.
Стаж работы в Видео-монтаже - 3 года.
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