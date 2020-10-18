aatariya1998

SMM-manager, копирайтер, видео-монтажер.

﻿SEO | SMM - management | Копирайт | Транскрибация | Видео - монтаж |

Предоставляю работу в различных сферах, а именно:

Написание текстов для web-сайтов, научных работ, статей и пр.;

Транскрибация текста по уровням сложности;

Ведение соц-сетей, написание и публикация постов и сторис;

Фотошоп (ретушь, обработка, создание логотипов, иконок, пр.), видео-монтаж различного вида.

Связь со мной круглосуточно.

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Стаж работы в Photoshop - 7 лет.

Стаж работы в Копирайт - 4 года.

Стаж работы в Видео-монтаже - 3 года.