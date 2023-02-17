aav-92mailru

Веб-дизайнер Анна Азаркина

Меня зовут Анна и я веб-дизайнер. Специализируюсь на адаптивном дизайне одностраничных сайтов для инфопродуктов и малого бизнеса. (а еще презентации, баннеры, карточки для маркетплейсов). Люблю делать продуманный дизайн с точки зрения маркетинга, провожу глубинные интервью, исследую нишу и аудиторию, пишу информативные тексты и продающие заголовки. Работаю в Figma и Tilda. Цена за блок/экран от 3000?

Буду полезна, если вы цените не только красивый, но и продуманный с точки зрения маркетинга дизайн, который будет не только вызывать ВАУ-эффект и визуальный вострог, но приносить заявки.

Сделаю концепцию дизайна первого экрана бесплатно в день обращения, что вы убедились в правильности вашего выбора.