Студентов и школьников, для написания за них курсовых, контрольных, дипломов, прошу не беспокоиться.

Опыт прикладного программирования 30 лет. В настоящее время связан по работе с Институтом искусственного интеллекта. Принимаю непосредственное участие в создании экспертных систем и баз знаний, администрирую их сервер.

До этого длительная - 15 лет - работа в Институте электронных управляющих машин, где обслуживал и адаптировал программные комплексы расчета электронных схем, а также занимался расчетами физических параметров электронных устройств.

Потом - исполнение заказов по договорам. Спектр областей, в которых практиковал, достаточно широк - от бухгалтерских программ до участия в крупных проектах распознавания образов и естесственного языка.

Главным в работе считаю создание максимально комфортных условий работы пользователя (разумеется, не в ущерб всем условиям поставленной задачи), для чего прибегаю к услугам дизайнеров. Этот фактор диктует выбор языка и системы программирования. Есть такие разработки десятилетней давности, которые используются до сих пор - пользователи не считают нужным приобретать или заказывать новые.

Считаю своим долгом не ограниченное по времени сопровождение созданных продуктов.

В силу обстоятельств личного характера (не буду распространяться) могу работать только удаленно.