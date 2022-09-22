abarhanov087

Транскрибация - работа, которая воспринимается как хобби

Начал работать ещё на первом курсе и проработал до 2021 года, пока компания не обанкротилась. Поиски новой работы шли не очень и начал искать возможность подзаработать. Перепробовал множество разных подработок, пока не наткнулся на транскрибацию аудиозаписей. Изначально занимался ею в фирме, которая оказывала такие услуги заказчика. Однако после конфликта с начальством ушёл во фриланс. Печатал текст на разных платформах, пока не нашел эту биржу. Транскрибацию люблю, это моё. Есть опыт синхронной транскрибации, писал субтитры к фильмам и сериалам, выпускам новостей, подкастам и ролика с Ютуба.