2009-2014 гг., Восточно-Сибирская Государственная Академия Культуры и Искусств, кафедра информационно-коммуникационных технологий, специальность: информатик-аналитик, специализация: Web-дизайн.
Дополнительное образование:
ноябрь 2012 — тренинг «Продвижение публичных страниц «Вконтакте»
декабрь 2013-январь 2014 — школа SMM-специалиста
март 2014 - тренинг «Продающий копирайтинг» от Empo
Опыт работы:
2012 - настоящее время - контент-менеджер публичных страниц "Вконтакте" (Академия Мудрости, Lady Land, Цепляет, Дом Вкусняшек, Женсовет, Идеальная хозяйка, Женский мир, Домашние секреты)
2013 - настоящее время - специалист по SMM от делового клуба "КПД" (проекты: тренинги "Пора Делать" и "Пора Жить" в Улан-Удэ, "Счастливая Женщина", "Уроки Очарования", мероприятий "Пятый Флэшмоб женственности", Golden Buuza).
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