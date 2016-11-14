Профессиональный копирайтер

2009-2014 гг., Восточно-Сибирская Государственная Академия Культуры и Искусств, кафедра информационно-коммуникационных технологий, специальность: информатик-аналитик, специализация: Web-дизайн.

Дополнительное образование:

ноябрь 2012 — тренинг «Продвижение публичных страниц «Вконтакте»

декабрь 2013-январь 2014 — школа SMM-специалиста

март 2014 - тренинг «Продающий копирайтинг» от Empo

Опыт работы:

2012 - настоящее время - контент-менеджер публичных страниц "Вконтакте" (Академия Мудрости, Lady Land, Цепляет, Дом Вкусняшек, Женсовет, Идеальная хозяйка, Женский мир, Домашние секреты)

2013 - настоящее время - специалист по SMM от делового клуба "КПД" (проекты: тренинги "Пора Делать" и "Пора Жить" в Улан-Удэ, "Счастливая Женщина", "Уроки Очарования", мероприятий "Пятый Флэшмоб женственности", Golden Buuza).