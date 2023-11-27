abaymuratov

Технический специалист онлайн школ

Привет, меня зовут Ади!

Я технический специалист онлайн школ

Хочу предложить тебе услуги по настройке и сопровождению онлайн школ на GetCourse, что входит:

- Выполнение базовых настройки GetCourse;

- Подключение платежных систем;

- Наполнение и упаковка уроков;

- Создание виджетов, интеграция с "продающим" сайтом;

- Настройка СМС и email рассылки;

- Создание ботов Telegram, VK, интеграция с сервисами;

- Создание и подготовка вебинарной комнаты;

- Обучение отдела заботы, отдел продаж;

- Решение сложных ситуаций и вопросов.

Со мной ты сможешь снять головную боль в технической настройке онлайн школы