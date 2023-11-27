abaymuratov

Ади abaymuratov

 
25 лет
2 года на фриланс-бирже
Был
год назад
Технический специалист онлайн школ

Привет, меня зовут Ади! 

Я технический специалист онлайн школ 

Хочу предложить тебе услуги по настройке и сопровождению онлайн школ на GetCourse, что входит: 

- Выполнение базовых настройки GetCourse; 

- Подключение платежных систем; 

- Наполнение и упаковка уроков; 

- Создание виджетов, интеграция с "продающим" сайтом;

- Настройка СМС и email рассылки; 

- Создание ботов Telegram, VK, интеграция с сервисами; 

- Создание и подготовка вебинарной комнаты; 

- Обучение отдела заботы, отдел продаж; 

- Решение сложных ситуаций и вопросов. 

Со мной ты сможешь снять головную боль в технической настройке онлайн школы 

По всем вопросам пиши @AruakQazaq