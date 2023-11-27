abaymuratov

Технический специалист онлайн школ
Привет, меня зовут Ади!
Я технический специалист онлайн школ
Хочу предложить тебе услуги по настройке и сопровождению онлайн школ на GetCourse, что входит:
- Выполнение базовых настройки GetCourse;
- Подключение платежных систем;
- Наполнение и упаковка уроков;
- Создание виджетов, интеграция с "продающим" сайтом;
- Настройка СМС и email рассылки;
- Создание ботов Telegram, VK, интеграция с сервисами;
- Создание и подготовка вебинарной комнаты;
- Обучение отдела заботы, отдел продаж;
- Решение сложных ситуаций и вопросов.
Со мной ты сможешь снять головную боль в технической настройке онлайн школы
По всем вопросам пиши @AruakQazaq