Матвеева Наталья Владимировна
Архитектор 33 года
Место жительства: Днепропетровск
Эл. почта: [email protected]
Опыт работы:
Архитектор (инженер)
с 01.2011 по наст. время (10 месяцев)
Проектно-конструкторское бюро ДОЭ (перепланировка, реконструкция существующих объектов)
Выезд на обмеры;
Проектирование рабочей документации стадии АС, АР
Архитектор
с 06.2007 по 09.2010 (3 года)
НПП "Стройпроект" (архитектурное проектирование)
разработка рабочей документации стадии АР;
разработка раздела марки ДЛ;
разработка раздела марки АРИ;
Архитектор
с 05.2005 по 05.2007 (2 года)
ЧП "Тектоника" (архитектурное проектирование)
разработка градостроительных обоснований, эскизных проектов;
разработка разделов территории жилых кварталов;
разработка рабочей документации стадии АР;
участие в архитектурном закрытом конкурсе по концепции и эскизу застройки Красноповстанческой балки – проект занял 2-е место
Дизайнер - конструктор
с 07.2000 по 01.2005 (4 года)
Днепропетровский мебельный комбинат (проектирование и изготовление корпусной мебели)
выезд на обмеры к заказчику,
разработка рабочего проекта,
составление спецификаций для заказа изделия;
Образование
Высшее
с 09.1994 по 06.2000
ПГАСиА, архитектурный, Днепропетровск.
Диплом получил 1 степень на смотре дипломных работ в г.Макеевка, а так же грамоту за графическое мастерство.
Дополнительное образование
4 года – ДХШ№1 Детская Художественная школа№1
Профессиональные навыки
Навыки работы с компьютером, ПО
отлично работаю в программе "ARCHICAD" в 14-13 версии; имею большой опыт в сетевой работе в "ARCHICAD"; имею опыт работы с "Фотошоп", "Артлантис"; владею текстовым редактором "WORD"; имею опыт работы в "EXSEL";
Знание компьютерных программ (Архикад, Артлантис, Фотошоп, Ворд) – Эксперт, использую в настоящее время, 8 лет опыта.
Старательность – Эксперт, использую в настоящее время, 23 года опыта.
Ответственность – Эксперт, использую в настоящее время, 23 года опыта.
Владение языками
Украинский — средний
Русский — эксперт
Дополнительная информация
имею возможность работать удаленно - дома есть компьютер, принтер, интернет;