Архитектор; разработка рабочей документации; проектирование;

Матвеева Наталья Владимировна

Архитектор 33 года

Место жительства: Днепропетровск

Эл. почта: [email protected]

Опыт работы:

Архитектор (инженер)

с 01.2011 по наст. время (10 месяцев)

Проектно-конструкторское бюро ДОЭ (перепланировка, реконструкция существующих объектов)

Выезд на обмеры;

Проектирование рабочей документации стадии АС, АР

Архитектор

с 06.2007 по 09.2010 (3 года)

НПП "Стройпроект" (архитектурное проектирование)

разработка рабочей документации стадии АР;

разработка раздела марки ДЛ;

разработка раздела марки АРИ;

Архитектор

с 05.2005 по 05.2007 (2 года)

ЧП "Тектоника" (архитектурное проектирование)

разработка градостроительных обоснований, эскизных проектов;

разработка разделов территории жилых кварталов;

разработка рабочей документации стадии АР;

участие в архитектурном закрытом конкурсе по концепции и эскизу застройки Красноповстанческой балки – проект занял 2-е место

Дизайнер - конструктор

с 07.2000 по 01.2005 (4 года)

Днепропетровский мебельный комбинат (проектирование и изготовление корпусной мебели)

выезд на обмеры к заказчику,

разработка рабочего проекта,

составление спецификаций для заказа изделия;

Образование

Высшее

с 09.1994 по 06.2000

ПГАСиА, архитектурный, Днепропетровск.

Диплом получил 1 степень на смотре дипломных работ в г.Макеевка, а так же грамоту за графическое мастерство.

Дополнительное образование

4 года – ДХШ№1 Детская Художественная школа№1

Профессиональные навыки

Навыки работы с компьютером, ПО

отлично работаю в программе "ARCHICAD" в 14-13 версии; имею большой опыт в сетевой работе в "ARCHICAD"; имею опыт работы с "Фотошоп", "Артлантис"; владею текстовым редактором "WORD"; имею опыт работы в "EXSEL";

Знание компьютерных программ (Архикад, Артлантис, Фотошоп, Ворд) – Эксперт, использую в настоящее время, 8 лет опыта.

Старательность – Эксперт, использую в настоящее время, 23 года опыта.

Ответственность – Эксперт, использую в настоящее время, 23 года опыта.

Владение языками

Украинский — средний

Русский — эксперт

Дополнительная информация

имею возможность работать удаленно - дома есть компьютер, принтер, интернет;