Необходимо найти модули, установить и настроить под следующие нужды. 1) Вывод фотографий машин (может быть просто фото галерею, настроенная специальным образом). Сейчас реализовано, но очень неудобна загрузка информации о машине. нужно более юзерфрендли. 5-10 машин должны выводиться в ...
- Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт11 лет назад
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Нужно собрать качественные тематические, посещаемые каталоги фирм. Сейчас нужны - автоуслуги в Спб стройтехника в Спб строй инструмент МСК Сайты должны быть - посещаемые (от нескольких сотен человек) - существовать длительное время Небольшой список - в приложении. ...Поисковые системы (SEO)4 заявкиЗакрыт11 лет назад
Нужно продвижение сайта по региону Тема выкуп машин. Регион - Петербург Сайт - молодой (не в индексе) Задача - оптимизировать под НЧ, за 2 месяца начать собирать 20-30 человек / день. Есть примеры молодых сайтов в ...Поисковые системы (SEO)22 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $50
Необходимо зарегистрировать свадебное агентство в крупных и посещаемых свадебных порталах. В регионе Петербург Примерное количество - 10-15 крупных, около 20-40 менее серьезных. Порталы необходимо найти самостоятельно. Пишите свою цену за 1 регистрациюПоисковые системы (SEO)3 заявкиЗакрыт11 лет назад