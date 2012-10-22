abc12

Максим abc12

 
37 летРоссия/Санкт-Петербург
11 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Специалист по WordPress - настройка модулей

    Необходимо найти модули, установить и настроить под следующие нужды. 1) Вывод фотографий машин (может быть просто фото галерею, настроенная специальным образом). Сейчас реализовано, но очень неудобна загрузка информации о машине. нужно более юзерфрендли. 5-10 машин должны выводиться в ...

    WordPress
    Системы управления (CMS)2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Сбор, регистрация в каталогах сайтов, фирм

    $50

    Нужно собрать качественные тематические, посещаемые каталоги фирм. Сейчас нужны - автоуслуги в Спб стройтехника в Спб строй инструмент МСК Сайты должны быть - посещаемые (от нескольких сотен человек) - существовать длительное время Небольшой список - в приложении. ...

    Поисковые системы (SEO)4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Продвижение молодого сайта

    Нужно продвижение сайта по региону Тема выкуп машин. Регион - Петербург Сайт - молодой (не в индексе) Задача - оптимизировать под НЧ, за 2 месяца начать собирать 20-30 человек / день. Есть примеры молодых сайтов в ...

    Поисковые системы (SEO)22 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Регистрация фирмы на свадебных порталах

    $50

    Необходимо зарегистрировать свадебное агентство в крупных и посещаемых свадебных порталах. В регионе Петербург Примерное количество - 10-15 крупных, около 20-40 менее серьезных. Порталы необходимо найти самостоятельно. Пишите свою цену за 1 регистрацию

    Поисковые системы (SEO)3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад