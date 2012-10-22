Необходимо найти модули, установить и настроить под следующие нужды. 1) Вывод фотографий машин (может быть просто фото галерею, настроенная специальным образом). Сейчас реализовано, но очень неудобна загрузка информации о машине. нужно более юзерфрендли. 5-10 машин должны выводиться в ...