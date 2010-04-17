Переводчикс английского на русский и наоборот

1.Образование:

•2000 - 2003г. – Рыбинский педагогический колледж, – иностранный язык (английский);

•2005 - 2008гг – Рыбинский филиал Ярославского педагогического университета – иностранный язык (английский);

2.Стаж работы

•2003 - 2008гг – Частная практика преподавания английского языка

•2000 – 2008гг – технический(радиоэлектроника, пластиковые водопроводы, автомобилестроение, бытовая техника и электроника, биология), экономический и литературный перевод(адаптированный и неадаптированный текст).

3. Вакансия:

удаленный переводчик(английский язык)

4. Обоснование наличия квалификации необходимой для получения должности менеджера работе с иностранными клиентами:

•наличие образования;

•наличие опыта работы по данной квалификации;

•способность и готовность к обучению и творческой деятельности;

•желание стать преуспевающим переводчиком с использованием сети интеренет.

•нацеленность на карьерный рост.

5. Мое предложение о работе с испытательным сроком:

•уверенность в собственных силах;

•уверенность в квалификации по данной специальности;

•стремление к сотрудничеству с данным предприятием на постоянной основе.

6. Контактная информация:

домашний телефон: 8(4855)273-717

мобильный телефон: +7(915)993-05-62

icq: 455233320

e-mail: [email protected]