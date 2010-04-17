1.Образование:
•2000 - 2003г. – Рыбинский педагогический колледж, – иностранный язык (английский);
•2005 - 2008гг – Рыбинский филиал Ярославского педагогического университета – иностранный язык (английский);
2.Стаж работы
•2003 - 2008гг – Частная практика преподавания английского языка
•2000 – 2008гг – технический(радиоэлектроника, пластиковые водопроводы, автомобилестроение, бытовая техника и электроника, биология), экономический и литературный перевод(адаптированный и неадаптированный текст).
3. Вакансия:
удаленный переводчик(английский язык)
4. Обоснование наличия квалификации необходимой для получения должности менеджера работе с иностранными клиентами:
•наличие образования;
•наличие опыта работы по данной квалификации;
•способность и готовность к обучению и творческой деятельности;
•желание стать преуспевающим переводчиком с использованием сети интеренет.
•нацеленность на карьерный рост.
5. Мое предложение о работе с испытательным сроком:
•уверенность в собственных силах;
•уверенность в квалификации по данной специальности;
•стремление к сотрудничеству с данным предприятием на постоянной основе.
6. Контактная информация:
домашний телефон: 8(4855)273-717
мобильный телефон: +7(915)993-05-62
icq: 455233320
e-mail: [email protected]
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