abcd112000

Лидия abcd112000

 
49 летРоссия/Липецк
13 лет на фриланс-бирже
Была
13 лет назад
Всем удачи, тепла и света. Человеку свойственно жить в изобилии!

Темы:

-ранне развитие детей; одаренные дети; привлечение к чтению детей и подростков

-развитие творческих способностей, современные развивающие методики, подготовка детей к школе

-детская психология

-возрастная психология

-опыт работы детских развивающих центров

-цветоводство

дизайн

туризм

Копирайтинг
нет отзывов
от $1
от 2 дней
нет рейтинга
Рефераты, Курсовые и Дипломы
нет отзывов
от $10
от 7 дней
нет рейтинга