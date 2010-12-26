Всем удачи, тепла и света. Человеку свойственно жить в изобилии!

Темы:

-ранне развитие детей; одаренные дети; привлечение к чтению детей и подростков

-развитие творческих способностей, современные развивающие методики, подготовка детей к школе

-детская психология

-возрастная психология

-опыт работы детских развивающих центров

-цветоводство

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