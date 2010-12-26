Всем удачи, тепла и света. Человеку свойственно жить в изобилии!
Темы:
-ранне развитие детей; одаренные дети; привлечение к чтению детей и подростков
-развитие творческих способностей, современные развивающие методики, подготовка детей к школе
-детская психология
-возрастная психология
-опыт работы детских развивающих центров
-цветоводство
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