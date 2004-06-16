Веб-дизайнер

Меня зовут Анастасия и я начинающий веб дизайнер-фрилансер. Сейчас мне уже удалось поработать с такими проектами, как создание лендинга для ветеринарной клиники (с адаптивами) и лонгрид, где из обычной статьи и создала увлекательную историю, используя “поломанные” фигуры и контрастные цвета. Я умею работать с дизайн-системами и UI-KIT, также, могу создавать различные анимации в фигме. Моя работа строится на внимательном и подробном изучении кейса, то есть, я провожу полноценный анализ проекта, составляю портреты и прототипы, где выстраиваю концепцию сайта или лонгрида. В данный момент я обсуждаю любые проекты, в некоторых случаях есть возможность привлечения более опытных профессионалов в отдельных сферах. Я готова работать по бартеру с различными компаниями, для заказа вы можете написать мне в личку и уже там мы обговорим все детали.