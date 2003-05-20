abcdefg1234r

Копирайтер/графический дизайнер
На данный момент получаю образование по специальности "Реклама и связь с общественностью в отрасли дизайна и моды" в СПБГУПТД.
Мои навыки:
Написание постов/рекламных текстов/PR текстов
Монтаж коротких видео в программе CapCut (Reels, TikTok)
Владение программами Adobe Photoshop и Adobe illustrator (создание рекламных баннеров для социальных сетей, создание визиток, создание фирменных бланков, создание аватарок/сторис для Instagram/афиш (фото для поста в Instagram, Telegram и тд.)
Я против войны в Украине!