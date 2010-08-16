Качественное создание сайтов. Портфолио - abcname.net
Профессиональное создание сайтов под ключ, хостинг, регистрация доменов.
Полноценный сайт всего за 130$. Сюда входит плата за хостинг, домен, регистрация в поисковых системах и основных каталогах, обучение пользоваться сайтом, и т. д. Подробности здесь - abcname.com.ua/index.php?c=77
Потфолио - abcname.net/index.php?c=125
Портфолио
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Системы управления (CMS)
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