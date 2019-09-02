abcraftgroup

Что такое AB'CRAFT?

Более 10 лет мы осуществляем деятельность в сфере IT аутсорсинга и автоматизации.

Мы самая крупная IT-компания на рынке Магаданской области, в основные задачи которой входит решение широкого круга вопросов наших клиентов: от изучения необходимого аппаратного и программного обеспечения, поставки и внедрения оборудования, программных комплексов и до регулярного сопровождения информационных систем необходимых для оптимальной работы клиента, а также бухгалтерское сопровождение его деятельности.