abdukhalikovvv

Профессиональная вёрстка сайтов
Я руководитель Веб студии - WebMaker.
Cайт WebMaker.uz.
Я готов взяться за работу в кратчайшие сроки. Сам занимаюсь версткой и созданием сайтов в местном рынке уже более 3 года. Большой опыт и конечно же портфолио. Пользуюсь новейшими технологиями, сборщиками пакетов и css - препроцессорами. Сами в моём портфолио можете посмотреть что моя работа адаптированная и кроссбраузерная.
Портфолио можете найти на сайте: WebMaker.uz.
Технические детали:
- HTML5, CSS3;
- JavaScript, ES6+, jQuery;
- SCSS/SASS, Gulp, cleanCSS, uglify и др.;
- Кроссбраузерность: Edge, Chrome, FF, Opera, Safari, Yandex и др.;
- Аккуратный и продуманный ручной код;
- Тестирование верстки;
- Бесплатная дальнейшая поддержка;
- Только чистая html верстка, без интеграции в движки;
- Доработкой существующих сайтов не занимаемся;