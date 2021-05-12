abdukhalikovvv

Профессиональная вёрстка сайтов

Я руководитель Веб студии - WebMaker.

Cайт WebMaker.uz.

Я готов взяться за работу в кратчайшие сроки. Сам занимаюсь версткой и созданием сайтов в местном рынке уже более 3 года. Большой опыт и конечно же портфолио. Пользуюсь новейшими технологиями, сборщиками пакетов и css - препроцессорами. Сами в моём портфолио можете посмотреть что моя работа адаптированная и кроссбраузерная.

Портфолио можете найти на сайте: WebMaker.uz.

Технические детали: