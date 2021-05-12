abdukhalikovvv

Жасурбек abdukhalikovvv

 
26 лет
6 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Профессиональная вёрстка сайтов

Я руководитель Веб студии - WebMaker.

Cайт WebMaker.uz.

Я готов взяться за работу в кратчайшие сроки. Сам занимаюсь версткой и созданием сайтов в местном рынке уже более 3 года. Большой опыт и конечно же портфолио. Пользуюсь новейшими технологиями, сборщиками пакетов и css - препроцессорами. Сами в моём портфолио можете посмотреть что моя работа адаптированная и кроссбраузерная.

Портфолио можете найти на сайте: WebMaker.uz.

Технические детали:

  • HTML5, CSS3;
  • JavaScript, ES6+,  jQuery;
  • SCSS/SASS, Gulp, cleanCSS, uglify и др.;
  • Кроссбраузерность: Edge, Chrome, FF, Opera, Safari, Yandex и др.;
  • Аккуратный и продуманный ручной код;
  • Тестирование верстки;
  • Бесплатная дальнейшая поддержка;
  • Только чистая html верстка, без интеграции в движки;
  • Доработкой существующих сайтов не занимаемся;