abdulaziz3534

$10
Требуется выполнить HTML-верстку одной страницы веб-сайта на основе дизайна из Figma. Ожидается качественная реализация всех элементов и стилей согласно предоставленному макету.
HTML-верстканет заявок
Закрыт
2 года назад
Требуется выполнить HTML-верстку одной страницы веб-сайта на основе дизайна из Figma. Ожидается качественная реализация всех элементов и стилей согласно предоставленному макету.
Ищется специалист для HTML-верстки одной страницы. Необходима качественная адаптивная верстка, соответствующая современным стандартам. Подробности о дизайне и структуре будут предоставлены.