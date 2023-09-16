abdulaziz3534

Абдулазиз abdulaziz3534

 
23 года
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Верстка

    $10

    Требуется выполнить HTML-верстку одной страницы веб-сайта на основе дизайна из Figma. Ожидается качественная реализация всех элементов и стилей согласно предоставленному макету.

    Верстка страницFigma
    HTML-верстканет заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Верстка 1 паже

    Ищется специалист для HTML-верстки одной страницы. Необходима качественная адаптивная верстка, соответствующая современным стандартам. Подробности о дизайне и структуре будут предоставлены.

    Верстка страниц
    HTML-верстка33 заявки
    Закрыт
    2 года назад