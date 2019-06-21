abdulbarovayulia

Фотообработка, ретушь, сложный коллаж: 50-300 руб.
Здравствуйте!
Больше примеров работ - на моей Инстаграм-странице.
Стоимость работы зависит от:
затраченного времени;
сложности задания.
Примерные цены:
Цветокоррекция, быстрая мобильная обработка, подгонка стандартных фильтров, эффектов (винтаж, пыль, блики): 50 руб./фото
Общая индивидуальная цветокоррекция (пресет) для нескольких фото: 100 руб./10 шт., 200 руб./20 шт. и т.д.
Ретушь портрета, кожи, простой коллаж (добавление 1 предмета): 100 руб./фото.
Изменение одежды, волос, фона, черт лица, фигуры, сложный коллаж: 300 руб.
Жду от вас:
Оригинал фото,
Описание желаемого эффекта или наглядный пример.
Действие аккаунта приостановлено!