abdulbarovayulia

Юлия abdulbarovayulia

 
33 года
6 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Фотообработка, ретушь, сложный коллаж: 50-300 руб.

Здравствуйте!

Больше примеров работ - на моей Инстаграм-странице.

Стоимость работы зависит от:

затраченного времени;

сложности задания.

Примерные цены:

Цветокоррекция, быстрая мобильная обработка, подгонка стандартных фильтров, эффектов (винтаж, пыль, блики): 50 руб./фото

Общая индивидуальная цветокоррекция (пресет) для нескольких фото: 100 руб./10 шт., 200 руб./20 шт. и т.д.

Ретушь портрета, кожи, простой коллаж (добавление 1 предмета): 100 руб./фото.

Изменение одежды, волос, фона, черт лица, фигуры, сложный коллаж: 300 руб.

Жду от вас:

Оригинал фото,

Описание желаемого эффекта или наглядный пример.