abelousova

👋 Привет!

Меня зовут Настя и я веб-дизайнер. В своих работах я стремлюсь к современному и понятному дизайну. Главный принцип моей работы - дизайн должен решать задачи бизнеса, а также вызывать доверие клиентов и ассоциации, соответствующие вашему бизнесу. Поэтому я делаю сайт удобным для пользователей и показываю сильные стороны бизнеса с помощью продуманной структуры и правильно расставленных акцентов.