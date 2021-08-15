abelousova

Анастасия Белоусова abelousovaabelousova
32 годаРоссия/Москва
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
👋 Привет!
Меня зовут Настя и я веб-дизайнер. В своих работах я стремлюсь к современному и понятному дизайну. Главный принцип моей работы - дизайн должен решать задачи бизнеса, а также вызывать доверие клиентов и ассоциации, соответствующие вашему бизнесу. Поэтому я делаю сайт удобным для пользователей и показываю сильные стороны бизнеса с помощью продуманной структуры и правильно расставленных акцентов.
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