Предлагаю Вам свои услуги по написанию рефератов, курсовых и дипломных работ по:
- ЮРИДИЧЕСКИМ ДИСЦИПЛИНАМ;
- ПЕДАГОГИКЕ;
- ПСИХОЛОГИИ
Мыслин Сергей Альбертович, проживаю в городе Череповце Вологодской области.
Образование:
1. Вологодский государственный педагогический университет.
2. Московская государственная юридическая академия.
Частнопрактикующий юрист.
Опыт написания работ 11 лет.
Сроки: Реферат и контрольная: 1-2 дня.
Курсовая: 3-5,
Диплом 10-15 дней
Расценки:
Реферат, контрольная 500р.
Курсовая – 700-800 руб.
Диплом – гуманитарные 5000-8000, экономические – 7000-10000.
Диссертации от 40 000 руб.
Хотя все индивидуально: может быть как дешевле, так и дороже.
Сроки могут быть сокращены в зависимости от задания.
E-mail [email protected] почту проверяю несколько раз в день
Контактный телефон: 8-921-723-53-78
Яндекс 4100187719829
Дополнительно сообщаю, что нас работает несколько человек, поэтому можете предлагать также заказы и по другим предметам.
Надеюсь на ответ! Заранее спасибо!