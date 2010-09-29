Пишу на заказ дипломы и курсовые

Предлагаю Вам свои услуги по написанию рефератов, курсовых и дипломных работ по:

- ЮРИДИЧЕСКИМ ДИСЦИПЛИНАМ;

- ПЕДАГОГИКЕ;

- ПСИХОЛОГИИ

Мыслин Сергей Альбертович, проживаю в городе Череповце Вологодской области.

Образование:

1. Вологодский государственный педагогический университет.

2. Московская государственная юридическая академия.

Частнопрактикующий юрист.

Опыт написания работ 11 лет.

Сроки: Реферат и контрольная: 1-2 дня.

Курсовая: 3-5,

Диплом 10-15 дней

Расценки:

Реферат, контрольная 500р.

Курсовая – 700-800 руб.

Диплом – гуманитарные 5000-8000, экономические – 7000-10000.

Диссертации от 40 000 руб.

Хотя все индивидуально: может быть как дешевле, так и дороже.

Сроки могут быть сокращены в зависимости от задания.

E-mail [email protected] почту проверяю несколько раз в день

Контактный телефон: 8-921-723-53-78

Яндекс 4100187719829

Дополнительно сообщаю, что нас работает несколько человек, поэтому можете предлагать также заказы и по другим предметам.

Надеюсь на ответ! Заранее спасибо!