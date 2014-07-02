abereznenko

Долгосрочный план - иметь программное обеспечение, которое может распознавать объекты с помощью видеокамеры (или двух или более). Например: есть 3 объекта (мяч, карандаш, бутылка). И программа может распознать, что это за объекты, используя камеры с ...
- Веб-программирование2 заявкиЗакрыт7 лет назад
СРОЧНО Клиент заходит на сайт, регистрируется, оставляет заказ. Администратор просматривает заказ, меняет статус заказа, создает отчеты и т.д. Должны быть разные уровни доступа для различных пользователей. Рассмотрю предложения на разных платформах (можно самописное, можно cms). Это срочно - ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт9 лет назад
Есть несколько задач, которые нужно выполнить на моем сайте на Joomla. Подробности в ходе обсуждения.Веб-программирование7 заявокЗакрыт10 лет назад
- $1000
Мне нужно разработать интернет магазин. Задачу нужно выполнить в течении месяца. Сайт должен иметь красивый дизайн. Остальные детали давайте по ходу пьесы обсуждать.Интернет-магазины46 заявокЗакрыт10 лет назад