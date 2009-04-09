abers

Андрей Канникайнен abers

 
39 летРоссия/Санкт-Петербург
15 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад

Рекламное агентство «Аберс» основано в 2008 году и за такой короткий промежуток времени добилось немалых успехов. Наша компания зарекомендовала себя не только как мощная дизайн студия, которая разрабатывает качественный дизайн рекламы, но и рекламное агентство, которое максимально быстро изготавливает окончательный качественный продукт, будь то:

- офсетная печать

- цифровая печать

- шелкография

- широкоформатная печать

- реклама наружная

- сувенирная продукция

- вышивка

- разработка сайтов.

Наше рекламное агентство является внештатным сотрудником многих фирм различного направления, тем самым помогает им в достижении их целей.

Работая с нами, Вы обретете надежного партнера.

  • Ищу надежую команду

    Уважаемые мастера, здравствуйте! Я являюсь представителем нового рекламного агентства "Аберс", и надеюсь среди Вас найти надежных, пунктуальных и вежливых партнеров, знатаков своего дела... Первый офис (ориентировочное открытие - летом этого года) находится в городе Гатчина 40 км. ...

    Сайты «под ключ»10 заявок
    Закрыт
    15 лет назад