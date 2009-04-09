Рекламное агентство «Аберс» основано в 2008 году и за такой короткий промежуток времени добилось немалых успехов. Наша компания зарекомендовала себя не только как мощная дизайн студия, которая разрабатывает качественный дизайн рекламы, но и рекламное агентство, которое максимально быстро изготавливает окончательный качественный продукт, будь то:

- офсетная печать

- цифровая печать

- шелкография

- широкоформатная печать

- реклама наружная

- сувенирная продукция

- вышивка

- разработка сайтов.

Наше рекламное агентство является внештатным сотрудником многих фирм различного направления, тем самым помогает им в достижении их целей.

Работая с нами, Вы обретете надежного партнера.