Уважаемые мастера, здравствуйте! Я являюсь представителем нового рекламного агентства "Аберс", и надеюсь среди Вас найти надежных, пунктуальных и вежливых партнеров, знатаков своего дела... Первый офис (ориентировочное открытие - летом этого года) находится в городе Гатчина 40 км. ...
Рекламное агентство «Аберс» основано в 2008 году и за такой короткий промежуток времени добилось немалых успехов. Наша компания зарекомендовала себя не только как мощная дизайн студия, которая разрабатывает качественный дизайн рекламы, но и рекламное агентство, которое максимально быстро изготавливает окончательный качественный продукт, будь то:
- офсетная печать
- цифровая печать
- шелкография
- широкоформатная печать
- реклама наружная
- сувенирная продукция
- вышивка
- разработка сайтов.
Наше рекламное агентство является внештатным сотрудником многих фирм различного направления, тем самым помогает им в достижении их целей.
Работая с нами, Вы обретете надежного партнера.
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- Сайты «под ключ»10 заявокЗакрыт15 лет назад