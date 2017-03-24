abigal_cherchel

Корректор, репетитор русского языка.

Щербакова Светлана Алексеевна

г. Днепропетровск · Победа· моб.: (095) 69 70 928 · [email protected] Личные данныеv Украинкаv Д.р.1970г. ОпытработыСредняя школа№11 – Алчевск, Луганская обл., Украина

Учитель русского языка и литературы (1992-1994,1994-1998)

ОАО "Алчевский Металлургический Комбинат", ТЭЦ –Алчевск, Луганская обл., Украина

Инженер по охране труда (2008-2009)

ООО «Торгово-промышленная группа «Евростроймастер» - Алчевск,Луганская обл., УкраинаИнженер по охране труда (2011-2014) ПАО «Интерпайп Днепропетровский Втормет» - Днепропетровск, УкраинаНачальник отдела охраны труда (2014-2014) ОбразованиеВорошиловградский государственный педагогический институт – г.Луганск, Украина

Учитель русского языка илитературы (1987-1992)

Специализация - русскийязык и литература Ворошиловградский институт последипломного образования идистанционного обучения – г.

Луганск, Украина

Курсы повышенияквалификации «Изучение современных компьютерных технологий»(2010-2011)

Дополнительныесведенияv Свободное владение устным и письменным русским и украинскимязыкамиv Коммуникабельностьv Стрессоустойчивостьv Работа на результатv Готовность ккомандировкамv Знанияна уровне опытного пользователя компьютера основных компьютерных программ