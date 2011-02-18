abiprofi

Игорь abiprofi

 
57 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
Преподаватель, программист

Стаж программирования - 20 лет.

Программирование:

1. Delphi/C++ Builder- Borland Software Corporation, Embarcadero Technologies

2. C/C++/C# - Microsoft Visual Studio * и .NET *.*

3. Microsoft SQL Server и Firebird, Interbase, Yaffil

Дипломы, курсовые, рефераты:

1. Информационные системы, технологии, процессы

2. Экономика, статистика, менеджмент

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Мобильные приложения
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Прикладное ПО
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Рефераты, Курсовые и Дипломы
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Системное программирование
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Тестирование ПО
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