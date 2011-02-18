Преподаватель, программист
Стаж программирования - 20 лет.
Программирование:
1. Delphi/C++ Builder- Borland Software Corporation, Embarcadero Technologies
2. C/C++/C# - Microsoft Visual Studio * и .NET *.*
3. Microsoft SQL Server и Firebird, Interbase, Yaffil
Дипломы, курсовые, рефераты:
1. Информационные системы, технологии, процессы
2. Экономика, статистика, менеджмент
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Прикладное ПО
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Рефераты, Курсовые и Дипломы
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Системное программирование
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Тестирование ПО
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