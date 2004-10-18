🚨ВНИМАНИЕ🚨 Обнаружена клёвая и качественная вёрстка! Пока другие отлынивают - я работаю в поте лица! HTML, CSS, FlexBox, JS

👋Приветствую!

Меня зовут Николай и я верстальщик из Барнаула. Мне немного больше 15 лет и я люблю путешествия, а также общение с людьми, которые могут меня выслушать. В вёрстке мне не нравятся некоторые технологии, но это совсем не значит, что я их не применяю! Я недолюбливаю неграмотных людей, хотя и сам иногда ошибаюсь).

Стек технологий

HTML - пишу семантический и код, умею работать с формами и валидаторами, SEO-Оптимизирую сайт.

CSS - использую препроцессор SASS и новейшие технологии.

JavaScript - работа с DOM, код по стандартам ES6+

Git - основы использования, синхронизация с GitHub

Все правки бесплатно!

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Никто не идеален и все мы совершаем ошибки, и я - не исключение, поэтому пишите мне, что вы хотите поправить - я всё выполню.

📞Буду рад общаться с вами

Мой профиль VK: https://vk.com/nickokun,

Я в Telegram: @abkolia,

Whatsapp: +79619878237