abobrov

Алексей abobrov

 
43 года
9 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
О себе

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НАВЫКИ В РАБОТЕ:

 

·         Администрирование Windows  2003/2008 server / Hyper-V/XEN ·         Простые скрипты на vbscript, bash ·         SSH , FTP, rsync,  DNS, SMTP , backup-ninja, настройка среды php для сервера ·         Администрирование ОС  Debian, немного CentOS и FreeBSD ·         Администрирование  WEB серверов apache, nginx. Знание HTML.    

·         Администрирование  баз данных  MySQL , PostgreSQL -настройка, резервное копирование ·         Администрирование видеорегистраторов  Hikvision, RVI ·         Администрирование системы мониторинга Zabbix ·         Антивирусное, офисное ПО.  

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