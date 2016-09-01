О себе

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НАВЫКИ В РАБОТЕ:

· Администрирование Windows 2003/2008 server / Hyper-V/XEN · Простые скрипты на vbscript, bash · SSH , FTP, rsync, DNS, SMTP , backup-ninja, настройка среды php для сервера · Администрирование ОС Debian, немного CentOS и FreeBSD · Администрирование WEB серверов apache, nginx. Знание HTML.

· Администрирование баз данных MySQL , PostgreSQL -настройка, резервное копирование · Администрирование видеорегистраторов Hikvision, RVI · Администрирование системы мониторинга Zabbix · Антивирусное, офисное ПО.

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