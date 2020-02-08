abogunova519

Менеджер блогера
Всем привет!
Я занимаюсь полным ведением аккаунтов в инстаграм.
Так же предоставляю отдельные услуги)
-написание постов с нуля на заданную тему
-аудит профиля
-обработка фото и видео
-поиск площадки для рекламы с подходящие ЦА
-организация гивов и марафонов, ведение их от начала и до конца
Почему стоит доверить работу мне?
-соблюдение дедлайнов
-весьма демократичные цены
-качество работы самый важный аспект
_вы можете обратиться ко мне даже тогда, когда я сдам заказ, и я отвечу на ваши вопросы)
Действие аккаунта приостановлено!