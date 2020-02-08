abogunova519

Менеджер блогера

Всем привет!

Я занимаюсь полным ведением аккаунтов в инстаграм.

Так же предоставляю отдельные услуги)

-написание постов с нуля на заданную тему

-аудит профиля

-обработка фото и видео

-поиск площадки для рекламы с подходящие ЦА

-организация гивов и марафонов, ведение их от начала и до конца

Почему стоит доверить работу мне?

-соблюдение дедлайнов

-весьма демократичные цены

-качество работы самый важный аспект

_вы можете обратиться ко мне даже тогда, когда я сдам заказ, и я отвечу на ваши вопросы)