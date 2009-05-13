abolkonsky

Разработка программного обеспечения, WEB

Навыки:

Руководство командой, ведение переговоров, управление проектами. Методологии управления проектами Diamond (Columbus), On Target (Navision)

Технические навыки:

CMS: Bitrix, Joomla/Mambo, Xitex M1, Bitrix

Платформы: IIS, Microsoft Sharepoint, Microsoft Dynamix CRM, Microsoft Biztalk, .NET, ASP, Java (Hibernate, Struts, JSF, Seam, EJB3, Java EE5)

Языки: PHP, JavaScript, Ajax, Java (Hibernate, Struts, JSF, Seam, EJB3, Java EE5)

Базы данных: MS SQL, Oracle, MySQL, PostgreSQL, SyBase

Инструменты: MSVS, Rational Rose, MS Project, Eclipse, Zend development environment, MyEclipse

Проекты:

- Внедрение ERP Axapta (команда до 30 чел)

Стирол (Горловка, Украина), Укруглемаш (Украина)

- Системы(и элементы системы) управления бизнесом (не ERP. самопис, команда до 5 человек)

Платформа - Sybase PowerBuilder

Донецкий завод химических реактивов

Донецкий холодильник (Винтер)

ЧП Стройактив, г. Донецк

6 мясокомбинтов в Башкирии

- Разработка многоканальной системы автоматизированных опросов (телефон, sms, web, e-mail)

Платформа Java EE + MySQL + Linux+ Asterisk

Заказчик - швейцарская компания

- Разработка модификаций для Mixrosoft Dynamix AX

Заказчики: АМИ (Донецк), Columbus IT partner (Москва), Manzana group (Москва)

- Разработка модификаций для Microsoft Dynamix CRM

Более 800 человекочасов. Заказчик - Manzana group, Москва

- Сайты (команда до 5 чел)

PHP, MySQL

Более 20 сайтов. см. портфолио на xor.com.ua