abolkonsky

Навыки:
Руководство командой, ведение переговоров, управление проектами. Методологии управления проектами Diamond (Columbus), On Target (Navision)
Технические навыки:
CMS: Bitrix, Joomla/Mambo, Xitex M1, Bitrix
Платформы: IIS, Microsoft Sharepoint, Microsoft Dynamix CRM, Microsoft Biztalk, .NET, ASP, Java (Hibernate, Struts, JSF, Seam, EJB3, Java EE5)
Языки: PHP, JavaScript, Ajax, Java (Hibernate, Struts, JSF, Seam, EJB3, Java EE5)
Базы данных: MS SQL, Oracle, MySQL, PostgreSQL, SyBase
Инструменты: MSVS, Rational Rose, MS Project, Eclipse, Zend development environment, MyEclipse
Проекты:
- Внедрение ERP Axapta (команда до 30 чел)
Стирол (Горловка, Украина), Укруглемаш (Украина)
- Системы(и элементы системы) управления бизнесом (не ERP. самопис, команда до 5 человек)
Платформа - Sybase PowerBuilder
Донецкий завод химических реактивов
Донецкий холодильник (Винтер)
ЧП Стройактив, г. Донецк
6 мясокомбинтов в Башкирии
- Разработка многоканальной системы автоматизированных опросов (телефон, sms, web, e-mail)
Платформа Java EE + MySQL + Linux+ Asterisk
Заказчик - швейцарская компания
- Разработка модификаций для Mixrosoft Dynamix AX
Заказчики: АМИ (Донецк), Columbus IT partner (Москва), Manzana group (Москва)
- Разработка модификаций для Microsoft Dynamix CRM
Более 800 человекочасов. Заказчик - Manzana group, Москва
- Сайты (команда до 5 чел)
PHP, MySQL
Более 20 сайтов. см. портфолио на xor.com.ua