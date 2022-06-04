abr4kadabra

Опытный копирайтер (стаж 10 лет)

В далеком 2013 году совершенно случайно я открыла для себя профессию копирайтер. С тех пор это моя основная и единственная работа. Тружусь я удаленно. Имею неоконченное высшее по специальности журналистика. Пишу лаконичные простые тексты без лишних эпитетов и воды. Вся информация строго по делу. Аккуратно вписываю любые ключевые слова и фразы. Каждая тематика оговаривается в индивидуальном порядке.

Я проверяю только один параметр текста - его уникальность.

Я работаю только с теми заказчиками, которые понимают, что хотят получить в итоге, какой текст им нужен, дают достаточно информации. Если требуется текст о компании, на главную, то без брифа сотрудничество не получится.