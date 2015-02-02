abramchuk777

Отлично владею Photoshop и Lightroom. Быстро и качественно выполню:

• обтравку пером

• потоковую обтравку/ретушь фото для интернет-магазинов

• ретушь портретов, архитектуры и пейзажей

• конвертацию из RAW, наложение логотипов и водяных знаков

• реставрацию, коллорирование снимков.

В день обработаю до 200 фото в зависимости от необходимого результата и исходного качества фото. Цена зависит от сложности работы и сроков сдачи материалов.

Мой девиз: Быстро, качественно, в срок…

Всегда открыт для сотрудничества, на связи 24/7.