abramchuk777

Отлично владею Photoshop и Lightroom. Быстро и качественно выполню:
• обтравку пером
• потоковую обтравку/ретушь фото для интернет-магазинов
• ретушь портретов, архитектуры и пейзажей
• конвертацию из RAW, наложение логотипов и водяных знаков
• реставрацию, коллорирование снимков.
В день обработаю до 200 фото в зависимости от необходимого результата и исходного качества фото. Цена зависит от сложности работы и сроков сдачи материалов.
Мой девиз: Быстро, качественно, в срок…
Всегда открыт для сотрудничества, на связи 24/7.